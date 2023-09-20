Били и морили голодом в военкомате: на Львовщине задержаны двое военных

Пострадавшего несколько дней насильно держали в военкомате

Во Львовской области Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела. Они причастны к избиению мужчины и незаконному удерживанию его в помещении военкомата.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Инцидент получил огласку 19 сентября.

"Предварительно установлено, что 19 сентября 2023 военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день", — сказано в сообщении.

По этому факту открыли уголовное производство. ГБР проводит расследование инцидента, все его обстоятельства продолжают изучать на месте происшествия.

Уже установлено, что фигуранты насильно удерживали пострадавшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Напомним, по сети разлетелось видео, на котором, предположительно в военкомате Самбора, несколько мужчин сидят на раскладушках в отдельной комнате, в которой, по словам пострадавшего, их удерживают пять суток. Высокий и полный мужчина в военной футболке и штанах избивает рукой, в которой зажат пистолет, мужчину в синем спортивном костюме. При этом он обзывает его "тварью" и другими бранными словами, а также угрожает "вывести в багажнике в лес и прикопать". По данным ОО "Варта1", нескольких мужчин из Харькова задержали на границе, когда они пытались незаконно выехать из Украины. Их доставили в ТЦК города Самбор, где, по неподтвержденной информации, начали избивать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в воинской части в Одесской области избили военнослужащего. Пострадавшего забрали в больницу с травмами головы, а делом занимается ГБР.