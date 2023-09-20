На Львовщине в военкомате избили уклониста: новые детали возмутили сеть

В ситуации уже разбираются правоохранители

Днем 19 сентября появилось видео, на котором видно, как сотрудник военкомата во Львовской области угрожает пистолетом гражданскому лицу в окружении еще нескольких военных и гражданских. Кадры быстро облетели сеть и вызвали возмущение у общества, а объяснение ситуации вызвали еще больше гнева.

Как сообщает ТСН со ссылкой на свои источники среди военных, которые проинформированы о произошедшем, видеозапись была "вырвана из контекста".

"Можем предварительно сказать, что речь идет об уклоняющихся, пытавшихся бежать из Украины, нарушая правила пересечения государственной границы. Относительно того, что на видео фигурирует предмет, похожий на пистолет – среди работников ТЦК сейчас уменьшилось количество тыловых работников, есть много военных, которым больно видеть, как некоторые пытаются бежать за границу", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, такие объяснения вызвали лишь больше недовольства у граждан. Так волонтер, блогер и депутат Полтавского горсовета Андрей Карпов (Андрей Полтава) напомнил, что для наказания уклонистов в украине есть суд и закон.

"То есть вы считаете, что уклоняющихся можно пи**ить пистолетом по голове? Для наказания уклонистов у нас пока есть закон и суд. А вот когда условный Вася с пистолетом начнет выполнять функции суда в отношении своих граждан, то это пи**ец Украине и велкам ту рашка", — написал он.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

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