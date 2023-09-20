На Львівщині у військкоматі побили ухилянта: нові деталі обурили мережу

У ситуації вже знаються правоохоронці

Вдень 19 вересня з’явилося відео, на якому видно, як співробітник військкомату на Львівщині загрожує пістолетом цивільній особі в оточенні ще кількох військових та цивільних. Кадри швидко облетіли мережу та викликали обурення у суспільства, а пояснення ситуації викликали ще більше гніву.

Як повідомляє ТСН із посиланням на свої джерела серед військових, які поінформовані про те, що сталося, відеозапис був "вирваний з контексту".

"Можемо попередньо сказати, що йдеться про ухилянтів, які намагалися втекти з України, порушуючи правила перетину державного кордону. Щодо того, що на відео фігурує предмет, схожий на пістолет – серед працівників ТЦК зараз поменшало тилових працівників, є багато військових, яким боляче бачити, як дехто намагається втекти за кордон", — йдеться у повідомленні.

Водночас такі пояснення викликали лише більше невдоволення у громадян. Так волонтер, блогер та депутат Полтавської міськради Андрій Карпов (Андрій Полтава) нагадав, що для покарання ухилянтів в Україні є суд та закон.

"Тобто ви вважаєте, що ухилянтів можна пи**ити пістолетом по голові? Для покарання ухилянтів у нас покищо є закон і суд. А ось коли умовний Вася з пістолетом почне виконувати функції суду відносно своїх громадян то це пи**ець Україні і велкам ту рашка", — написав він.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

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