Полторы недели пыток за медкомиссию: скандальные детали избиений в военкомате на Львовщине

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

Двум сотрудникам ТЦК Самбора (Львовская область), которых 20 сентября задержали правоохранители после скандала с избиением мужчины, сообщили о подозрении. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба ГБР. Фигурантами являются заместитель начальника одного из отделов и военнослужащий Самборского районного военкомата.

Следствию удалось установить, что эти военные незаконно содержали и пытали в помещении военкомата двух мужчин. Потерпевшими оказались жители Харькова и Кривого Рога, которые пытались незаконно переправится через границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

"В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7. 19 сентября 2023 года под "наблюдением" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову", — говорится с ообщении.

Фигуранты получили подозрение в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители просят для них содержание под стражей без внесения залога.

Напомним, что 19 сентября по сети разлетелись видео, на котором люди в военной форме избивают мужчину. В добавок к этому они были вооружены и угрожали "закопать" своих жертв в лесу. Оказалось, что это сотрудники ТЦК.

Ранее мы писали о том, что новые детали избиения уклонистов в военкомате на Львовщине возмутили сеть.