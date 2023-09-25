Суд над Коломойським і новий поворот в історії з його паспортом. Що відбувалося на засіданні

"Телеграф" розповідає у деталях, що відбувалося у залі суду

Олігарх Ігор Коломойський сьогодні оскаржував свій арешт з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн. Запобіжний захід обрали 2 вересня у справі про шахрайство, потім підвищивши суму застави.

Попри суттєве підкріплення у залі Київського апеляційного суду із зірок та знаменитостей, готових взяти його на поруки, суд арешту не скасував. Розповідаємо у подробицях, що відбувалося на засіданні:

Спроба скасувати арешт

Прокурор просив проводити засідання щодо Коломойського у закритому режимі, але суд вирішив залишити засідання відкритим, захист також не заперечував. Адвокати Коломойського наполягали, що:

правоохоронці не надали достатніх і належних доказів причетності Коломойського до шахрайства.

причетності Коломойського до шахрайства. У ході слідства правоохоронці неодноразово змінювали правову кваліфікацію вчинення злочину,

слідчий суддя Шевченківського суду при обранні йому запобіжного заходу не володів достатньою інформацією про кримінальну справу.

Адвокати просили звільнити Коломойського з-під варти у зв'язку з незадовільним станом здоров'я (цукровий діабет, холецистит, цироз печінки та панкреатит).

Коломойський під час свого виступу ході у судовому засіданні запевняв, що не збирається переховуватися від слідства. Висловлюючись про висунуті йому звинувачення, Коломойський сказав, що це "питання чисто бухгалтерське, експертне".

Під час спілкування із журналістами він зазначив, що не вважає справу проти себе політичним переслідуванням. Також він каже, що не звинувачує владу Зеленського в тому, що він зараз на лаві підсудних. За його словами, "це справи давно минулих років". А те, що відбувається зараз, для нього мовляв, загадка: "Я можу прив'язувати багато чого, коли буду впевнений — я поділюся".

Але суд відхилив скаргу на обрання Коломойського запобіжного заходу та відмовив у клопотаннях про взяття на поруки. Відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний.

Зірковий склад поручителів

На засідання суду, аби взяти Коломойського на поруки, прийшли телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур і Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Мосейчук у своєму зверненні до суддів зазначила, що пишається, що працює на "1+1" і що його інвестором є Коломойський. Вона переконана, що Коломойський не буде вкриватися картатою ковдрою, не буде імітувати хворобу, не буде звозити масовку під суд, не буде шантажувати судову систему. Ткаченко сказав, що давно знає Коломойського, знає, де олігарх живе, усі його контакти, тому готовий поручитися.

Загалом бажання взяти Коломойського на поруки виявили 15 осіб. Окрім названих вище осіб, це також головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький, спортивний коментатор і журналіст Ігор Циганик, блогерка Ірма Крат, керівник "1+1 Медіа" Ярослав Пахольчук, журналіст 1+1 Олександр Загородний, нардеп від "слуг" Сергій Демченко, депутат Нікопольської міськради Євген Бовкун (зараз захищає Україну у 93 бригаді).

Новий поворот в історії з паспортом

Коломойський також розповів журналістам нові подробиці щодо наявності у нього українського паспорта, передає кореспондент "Телеграфу". Він підтвердив, що його позбавили українського громадянства, але паспорт у нього не забирали. На запитання, громадянином яких країн він є, Коломойський відповів, що Кіпру та Ізраїлю.

"Україна не признає подвійне громадянство, а про потрійне нічого не сказано", – зазначив він.

Водночас його адвокат у суді сказав, що Коломойський — громадянин України, він сам передав український паспорт судді для підтвердження особистості.

На засіданні 2 вересня, де олігарху обирали запобіжний захід за підозрою у справі про шахрайство, суддя Ковтуненко назвав Коломойського "громадянином України", на засіданні захист олігарха надав суду цей документ. Хоча в липні 2022 року фігурувала інформація про те, що Коломойського внесли до списку на припинення громадянства, а ДМС позначала документ як недійсний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 вересня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід для Коломойського в частині застави, збільшивши його суму до 3,8 млрд грн. Раніше суму застави було визначено на рівні всього 509 млн грн.