Коломойський залишається у СІЗО: хто і як хотів взяти його на поруки (відео)

Імениті українці переконували суд змінити своє рішення

У Києві зараз відбувається судовий розгляд скарги апеляції Ігоря Коломойського щодо його запобіжного заходу. Підтримати бізнесмена та взяти його на поруки прийшло багато іменитих українців: Ярослав Пахольчук, Олександр Загородний, Сергій Демченко, Євген Бовкун, Шмуель Камінецький, Ірма Крат, Алла Мазур та Наталія Мосейчук.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов також побував на засіданні та дізнався, як своє прохання аргументують ці особи. Їхні виступи потрапили на відео.

Втім, виходячи з рішення суду, який відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, можна зробити висновок, що всі аргументи на користь Коломойського видалися суддям непереконливими.

Журналістка та телеведуча каналу 1+1 Наталія Мосейчук: "Я прийшла сюди, щоб взяти на поруки Ігоря Коломойського. Я абсолютно переконана, що він коректно збудує свої відносини з державою, з судом та з правовою системою. Я абсолютно впевнена, що Коломойський не зробить жодної спроби, щоб не прийти до суду... Не імітуватиме хвороби, скликатиме сюди автобусами якихось громадських працівників...Він не шантажуватиме судову систему...Я пишаюся, що я працюю на каналі 1+1, а також тим, що інвестором цього каналу є Коломойський… Знаючи, як Ігор Валерійович чинив усі ці роки, я впевнена, що він також пройде і цей шлях… У 2014 році Коломойський під час Революції Гідності заявив усьому своєму колективу "Я з вами, я із народом".

Керівник "1+1 Медіа" Ярослав Пахольчук : "Коломойський ніколи не впливав на журналістів, людина скромна, робить багато хороших речей, але не дає про це говорити. Всевишній і так все бачить".

Активістка Євромайдану Ірма Крат: "Якщо суддя хоче, щоб путін заплакав, то Коломойського треба відпустити".

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко заявив, що його виборці розпитували Коломойського та всі хвалили його.

Журналіст 1+1 Олександр Загородний: "Я працював на Сході і багато населених пунктів там не захоплено завдяки Коломойському. Він передавав автомобілі, допомагав військовим".

Військовий Євген Бовкун: "Він дав шанс відчути, що ми можемо перемогти другу армію світу".

Ведуча 1+1 Алла Мазур: "Зірвав плани путіна, підтримував добровольчий батальйон, поки інший багатий українець закликав до гудків".

Детальніше про справу Коломойського ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше ми повідомляли, що 16 вересня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід для Коломойського в частині застави, збільшивши його суму до 3,8 млрд грн. Раніше суму застави було визначено на рівні всього 509 млн грн.