Коломойский остается в СИЗО: кто и как хотел взять его на поруки (видео)

Именитые украинцы убеждали суд изменить свое решение

В Киеве сейчас проходит судебное рассмотрение жалобы апелляции Игоря Коломойского по поводу его меры пресечения. Поддержать бизнесмена и взять его на поруки пришло много именитых украинцев: Ярослав Пахольчук, Александр Загородный, Сергей Демченко, Евгений Бовкун, Шмуэль Каминецкий, Ирма Крат, Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также побывал на заседании и узнал, как свою просьбу аргументируют эти личности. Их выступления попали на видео.

Впрочем, исходя из решения суда, который отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения, можно сделать вывод, что все аргументы в пользу Коломойского показались судьям неубедительными.

Журналистка и телеведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук: "Я пришла сюда, чтобы взять на поруки Игоря Коломойского. Я абсолютно убеждена, что он корректно построит свои отношения с государством, с судом и с правовой системой. Я абсолютно уверена, что Коломойский не совершит ни единой попытки, чтобы не прийти в суд… Не будет имитировать болезни, созывать сюда автобусами каких-то общественников…Он не будет шантажировать судебную систему…Я горжусь, что я работаю на канале 1+1, а также тем, что инвестором этого канала является Коломойский… Зная, как Игорь Валериевич поступал все эти годы, я уверена, что он также пройдет и этот путь… В 2014 году Коломойский во время Революции Достоинства заявил всему своему коллективу "Я с вами, я с народом".

Руководитель "1+1 Медиа" Ярослав Пахольчук: "Коломойский никогда не влиял на журналистов, человек скромный, делает много хороших вещей, но не дает об этом говорить. Всевышний и так все видит".

Активистка Евромайдана Ирма Крат: "Если судья хочет, чтобы пути заплакали, то Коломойского нужно отпустить".

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко заявил, что его избиратели расспрашивали Коломойского и все хвалили его.

Журналист 1+1 Александр Загородный: "Я работал на Востоке и многие населенные пункты там не захвачены благодаря Коломойскому. Он передавал автомобили, помогал военным".

Военный Евгений Бовкун: "Он дал шанс ощутить то, что мы можем победить вторую армию мира".

Ведущая 1+1 Алла Мазур: "сорвал планы путина, поддерживал добровольческий батальон, пока другой богатый украинец призвал к гудкам".

Детальнее о деле Коломойского вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее мы сообщали, что 16 сентября Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Коломойского в части залога, увеличив его сумму до 3,8 млрд грн. Ранее сумма залога была определена на уровне всего в 509 млн грн.