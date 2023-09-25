Суд над Коломойским и новый поворот в истории с его паспортом. Что происходило на заседании

"Телеграф" рассказывает в деталях, что происходило в зале суда

Олигарх Игорь Коломойский сегодня оспаривал свой арест с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн. грн. Меру пресечения избрали 2 сентября по делу о мошенничестве, затем повысив сумму залога.

Несмотря на существенное подкрепление в зале Киевского апелляционного суда из звезд и знаменитостей, готовых взять его на поруки, суд ареста не отменил. Рассказываем в подробностях, происходивших на заседании:

Попытка отменить арест

Прокурор просил проводить заседание по Коломойскому в закрытом режиме, но суд решил оставить заседание открытым, защита также не возражала. Адвокаты Коломойского настаивали, что:

правоохранители не предоставили достаточных и надлежащих доказательств причастности Коломойского к мошенничеству.

причастности Коломойского к мошенничеству. В ходе следствия правоохранители неоднократно меняли правовую квалификацию совершения преступления,

следователь судья Шевченковского суда при избрании ему меры пресечения не обладал достаточной информацией об уголовном деле.

Адвокаты просили уволить Коломойского из-под стражи в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья (сахарный диабет, холецистит, цирроз печени и панкреатит).

Коломойский во время своего выступления в ходе судебного заседания уверял, что не собирается скрываться от следствия. Высказываясь о предъявленных ему обвинениях, Коломойский сказал, что это "вопрос чисто бухгалтерский, экспертный".

В ходе общения с журналистами он отметил, что не считает дело против себя политическим преследованием. Также он говорит, что не винит власти Зеленского в том, что он сейчас на скамье подсудимых. По его словам, "это дела давно прошлых лет". А то, что происходит сейчас, для него мол, загадка: "Я могу привязывать многое, когда буду уверен — я поделюсь".

Но суд отклонил жалобу на избрание Коломойской меры пресечения и отказал в ходатайствах о взятии на поруки. Соответствующее решение объявил председатель коллегии судей Виктор Глиняный.

Звездный состав поручителей

На заседание суда, чтобы взять Коломойского на поруки, пришли телеведущие канала "1+1" Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Юрий Горбунов, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Мосейчук в своем обращении к судьям отметила, что гордится, что работает на "1+1" и что его инвестором является Коломойский. Она убеждена, что Коломойский не будет укрываться клетчатым одеялом, не будет имитировать болезнь, не будет свозить массовку под суд, не будет шантажировать судебную систему. Ткаченко сказал, что давно знает Коломойского, знает где олигарх живет, все его контакты, поэтому готов поручиться.

Всего желание взять Коломойского на поруки изъявили 15 человек. Кроме названных выше лиц, это также главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, спортивный комментатор и журналист Игорь Цыганик, блогер Ирма Крат, руководитель "1+1 Медиа" Ярослав Пахольчук, журналист 1+1 Александр Загородний, нардеп от "слуг" Сергей Демченко, депутат Никопольского горсовета Евгений Бовкун (сейчас защищает Украину в 93 бригаде).

Новый поворот в истории с паспортом

Коломойский также рассказал журналистам новые подробности о наличии у него украинского паспорта, передает корреспондент "Телеграфа". Он подтвердил, что его лишили украинского гражданства, но паспорт у него не забирали. На вопрос, гражданином каких стран он есть, Коломойский ответил, что Кипру и Израилю.

"Украина не признает двойное гражданство, а о тройном ничего не сказано", – отметил он.

В то же время, его адвокат в суде сказал, что Коломойский — гражданин Украины, он сам передал украинский паспорт судье для подтверждения личности.

На заседании 2 сентября, где олигарху избирали меру пресечения по подозрению в деле о мошенничестве, судья Ковтуненко назвал Коломойского " гражданином Украины", на заседании защита олигарха предоставила суду этот документ. Хотя в июле 2022 года фигурировала информация о том, что Коломойского внесли в список на прекращение гражданства, а ДМС обозначала документ как недействительный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 сентября Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Коломойского в части залога, увеличив его сумму до 3,8 млрд грн. Раньше сумма залога была определена на уровне всего 509 млн грн.