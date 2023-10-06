Клюнул на женщину: СБУ выманила из Приднестровья и задержала агента ФСБ

Вражеский приспешник принимал участие в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни

Служба безопасности Украины продолжает выявлять и задерживать вражеских агентов. Один из них получил задачу создать собственную агентурную сеть на юге нашей страны.

Контрразведка Службы безопасности в ходе многоэтапной спецоперации вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ, сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, включая местных правоохранителей.

По данным спецслужбы, чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия ее "согласия" на сотрудничество с врагом. По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку".

Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем". По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой "ПМР".

Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного россии подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВС россии.

Паспорт задержанного

Находясь в рядах российского спецназа, участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни. В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу россии, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком – представителями местного "МГБ". Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 приступил к выполнению враждебных задач.

В СБУ подчеркнули, что среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины. Также он планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, выполняемых украинскими спецслужбами в регионе.

Следователи Службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Кроме того, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности его "кураторов" по ФСБ. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области во взаимодействии с Главным Управлением внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Службе безопасности Украины удалось задержать очередного российского агента, задачей которого было наведение вражеских ракет на объекты критической инфраструктуры нашей страны.