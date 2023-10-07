СБУ задержала депутата-рэкетира на Закарпатье: оказался кумом медведчука (фото, видео)

Депутату облсовета сообщили о подозрении сразу по двум статьям УКУ

Задержан кум виктора медведчука Иван Чубирко, который занимался рэкетом на Закарпатье. Он руководил бандой, которая выбивала деньги из местных жителей.

Об этом сообщили в СБУ. Известно, что Иван Чубирко женат на сестре оксаны марченко.

Так, Чубирко не только занимает пост депутата облсовета от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", но и по совместительству имеет статус криминального авторитета в преступной среде. А в марте 2022 года он метил в народные депутаты вместо сбежавшего в россию скандальноизвестного ильи кивы.

СБУ выяснила, что депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей Закарпатья и выбивала из них деньги. Для этого злоумышленники создавали искусственные конфликты или "коммерческие споры", и требовали деньги для их решения. Если пострадавшие отказывались платить, им угрожали насилием и конфискацией имущества.

Известно, что Иван Чубирко вместе с "правой рукой" — еще одним криминальным авторитетом, требовали от местного предпринимателя 135 тысяч долларов США. Чтобы заставить мужчину платить, приспешник главаря банды угнал его авто и угрожал, что вернет только после выплаты "долга".

Депутат облсовета и его помощник были задержаны "на горячем" в момент, когда получали первую часть денег в сумме 20 тысяч долларов от пострадавшего бизнесмена. Во время обысков на месте работы и проживания правоохранители нашли другие доказательства его преступной деятельности.

Иван Чубирко и его сообщник задержаны, решается вопрос о взятии под стражу. Вскоре им сообщат о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ задержала так называемого "смотрящего" за Винницкой областью по кличке "Комар". Злоумышленник промышлял больше 10 лет.