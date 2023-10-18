Россияне истерят: в сети пишут о крупном успехе ВСУ на Херсонщине (карта)

ВСУ могли освободить еще один населенный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают освобождать земли страны от российских захватчиков. На Херсонском направлении военнослужащие форсировали реку Днепр и продолжили наступление на левом берегу.

Такую информацию распространили российские средства массовой информации, передает Nexta.

Официального подтверждения информации от Генштаба пока нет.

Согласно появившимся данным в росСМИ, морская пехота ВСУ провела дерзкую десантную операцию и взяла под контроль село Пойма. Украинские бойцы в населенном пункте выстроили круговую оборону, после чего подразделения приблизились к северным границам села Песчановка.

Напомним, что вскоре ситуация на поле боя может измениться. Украина 17 октября применила для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске дальнобойные ракеты ATACMS. Это первый случай использования этого вооружения в этой войне.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские оккупанты ударили по гражданскому автомобилю в городе Берислав Херсонской области. Семейная пара ехала по своим делам. В машину влетел дрон.