Враг особенно давит на трех направлениях: в Генштабе рассказали подробности (карта)

Враг не оставляет попыток захватить новые территории

Идут 602-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, враг активно атакует на нескольких участках фронта. Украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Работино Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Оккупанты активизировались на Купянском направлении, также продолжаются ожесточенные бои на Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области. Еще 9 атак было отражено в районе Надии Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstat

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Клещеевки Донецкой области. Украинские воины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstat

На Авдеевском направлении враг продолжает пытаться окружить Авдеевку. Там наши защитники отбили 5 атак оккупантов.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstat

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Еще две 2 атаки было отбито южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Ситуация на Марьинском и Шахтерском направлениях на карте deepstat

На Запорожском направлении враг продолжает пытаться восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области. Успеха не имеет.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstat

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — добавили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за неделю ВСУ уничтожили 428 единиц российской техники с помощью дронов. Россияне лишились важного оборудования.