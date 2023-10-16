Новый абсолютный рекорд: ВСУ лишили россиян огромного количества техники

В ходе российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя

Украинская армия дронов продолжает радовать своими успехами и на сей раз бойцам удалось поставить новый абсолютный рекорд — 428 единиц российской техники было уничтожено за неделю. Россияне за это время лишились важного оборудования.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, беспилотники очень эффективно показали себя в ходе наступления российских оккупантов.

"В ходе российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", — написал он.

Также Федоров опубликовал полный список уничтоженной техники, а также живой силы врага в период с 9 по 16 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ показали, как с помощью дронов украинские воины уничтожают технику российских оккупантов. В свою очередь украинцы в социальных сетях оценили работу спецназовцев и поблагодарилиих за мастерство.