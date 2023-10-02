Абсолютный рекорд войны: стало известно о серьезном успехе украинской армии

Техника противника продолжает взлетать на воздух день за днем

В Минцифре подтвердили информацию от украинских блогеров насчет того, что военные установили рекорд по уничтожению вражеской артиллерии. За последнюю неделю, действительно, украинская армия дронов поразила рекордное количество единиц техники оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, захватчики потеряли 69 пушек и 17 самоходных артиллерийских установок.

"Больше пораженной арты меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах. В общей сложности операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой — 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования", — написал он.

До этого бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк писал в своем Telegram-канале, что за последнюю неделю было ликвидировано 2810 захватчиков. Помимо этого он расписал потери россиян в технике за этот период (в скобках — среднее значение):

танки: 50 (56)

ББМ: 73 (107)

артсистемы: 265 (78)

РСЗО: 10 (10)

средства ПВО: 7 (6)

самолеты: 1 (4)

вертолеты: 0 (4)

БПЛА: 166 (60)

ракеты: 11 (18)

автотехника: 163 (106)

спецтехника: 20 (11)

Таким образом выходит, что беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем противника ВСУ уничтожили больше, чем в среднем.

Также блогер Александр Нойнец в своем Telegram-канале писал о вероятном рекорде по уничтожению техники врага.

"+48 единиц арты в неделю. Мне кажется, это рекорд этой войны. Может быть, это в принципе мировой рекорд, я не знаю, я не военный историк, я даже ненастоящий военный", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики Института изучения войны сказали о потерях российских оккупантов на фронте. За последнее время, по их данным, цифры значительно выросли.