Укр

ВСУ уничтожают важнейшее оружие россиян: новый рекорд потерь рф

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Наши защитники не оставляют шансов оккупантам Новость обновлена 11 сентября 2023, 10:30
Наши защитники не оставляют шансов оккупантам. Фото росСМИ

Потери врага впечатляют

В течение недели с 4 по 10 сентября украинские военные уничтожили 228 артиллерийских систем врага. Это лучший показатель с начала войны.

Соответствующую статистику привел ресурс russian-casualties.in.ua. В среднем с начала войны за неделю наши военные уничтожали 72 артиллерийских системы противника.

Кроме того, в течение минувшей недели в Украине уничтожили 147 беспилотников, что стало вторым лучшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Статистика по потерям в технике за неделю. В скобках указано среднее значение с начала войны:

  • танки: 80 (56)
  • ББМ: 104 (108)
  • артсистемы: 228 (72)
  • РСЗО: 19 (9)
  • средства ПВО: 9 (6)
  • самолеты: 0 (4)
  • вертолеты: 0 (4)
  • БПЛА: 147 (57)
  • ракеты: 8 (18)
  • автотехника: 221 (103)
  • спецтехника: 30 (11)

По графикам видно, что прошлый рекорд по количеству уничтоженных артсистем был установлен в июне 2023 года.

Что касается БПЛА, то больше всего беспилотников сбили в мае — свыше 200 за неделю.

Ранее "Телеграф" писал о том, что есть две артустановки врага, которые несут реальную угрозу для ВСУ. По словам эксперта, это одно из важнейших средств оккупанта в противостоянии с нашими военным.

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