ВСУ уничтожают важнейшее оружие россиян: новый рекорд потерь рф

Потери врага впечатляют

В течение недели с 4 по 10 сентября украинские военные уничтожили 228 артиллерийских систем врага. Это лучший показатель с начала войны.

Соответствующую статистику привел ресурс russian-casualties.in.ua. В среднем с начала войны за неделю наши военные уничтожали 72 артиллерийских системы противника.

Кроме того, в течение минувшей недели в Украине уничтожили 147 беспилотников, что стало вторым лучшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Статистика по потерям в технике за неделю. В скобках указано среднее значение с начала войны:

танки: 80 (56)

ББМ: 104 (108)

артсистемы: 228 (72)

РСЗО: 19 (9)

средства ПВО: 9 (6)

самолеты: 0 (4)

вертолеты: 0 (4)

БПЛА: 147 (57)

ракеты: 8 (18)

автотехника: 221 (103)

спецтехника: 30 (11)

По графикам видно, что прошлый рекорд по количеству уничтоженных артсистем был установлен в июне 2023 года.

Что касается БПЛА, то больше всего беспилотников сбили в мае — свыше 200 за неделю.

Ранее "Телеграф" писал о том, что есть две артустановки врага, которые несут реальную угрозу для ВСУ. По словам эксперта, это одно из важнейших средств оккупанта в противостоянии с нашими военным.