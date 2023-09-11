ВСУ уничтожают важнейшее оружие россиян: новый рекорд потерь рф
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Потери врага впечатляют
В течение недели с 4 по 10 сентября украинские военные уничтожили 228 артиллерийских систем врага. Это лучший показатель с начала войны.
Соответствующую статистику привел ресурс russian-casualties.in.ua. В среднем с начала войны за неделю наши военные уничтожали 72 артиллерийских системы противника.
Кроме того, в течение минувшей недели в Украине уничтожили 147 беспилотников, что стало вторым лучшим показателем с начала полномасштабного вторжения.
Статистика по потерям в технике за неделю. В скобках указано среднее значение с начала войны:
- танки: 80 (56)
- ББМ: 104 (108)
- артсистемы: 228 (72)
- РСЗО: 19 (9)
- средства ПВО: 9 (6)
- самолеты: 0 (4)
- вертолеты: 0 (4)
- БПЛА: 147 (57)
- ракеты: 8 (18)
- автотехника: 221 (103)
- спецтехника: 30 (11)
По графикам видно, что прошлый рекорд по количеству уничтоженных артсистем был установлен в июне 2023 года.
Что касается БПЛА, то больше всего беспилотников сбили в мае — свыше 200 за неделю.
Ранее "Телеграф" писал о том, что есть две артустановки врага, которые несут реальную угрозу для ВСУ. По словам эксперта, это одно из важнейших средств оккупанта в противостоянии с нашими военным.