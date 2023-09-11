На складах россиян их сотни: эксперт рассказал, какие два типа артсистем несут угрозу для ВСУ

россияне тянут на фронт старую технику, но и она опасна

Из-за больших потерь в войне в Украине россияне были вынуждены снимать артиллерию с консервации. Какая-то часть данных систем является изношенной и нерабочей, а также может нуждаться в замене стволов.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. По его словам, по данным Международного института стратегических исследований (МИСИ), резервы россияне начали привлекать еще с первой половины прошлого года.

Эксперт рассказал, что по информации МИСИ, к началу 2023 года на складах в россии должно было находиться около 17 тысяч артиллерийских систем различного типа, но об их состоянии ничего неизвестно. Институт отмечает, что там есть даже оружие 1937-38 годов, которое уже является музейными экземплярами.

"Вопрос в том – сколько из них боеспособных и могут стрелять. Довольно показательно, что уже к концу прошлого года враг был вынужден расконсервировать не более новые артсистемы типа гаубиц Д-30 или Мста-Б 80-х годов, а гаубицы Д-1 времен Второй мировой войны. Интересно, что эти пушки оказались почти во всех родах российских войск – и в этих 1-м и 2-м армейских корпусах, и у кадровых военных РФ, и у "вагнеровцев", — сказал он.

При этом Киричевский предупредил, что у россиян есть экземпляры, которые действительно несут угрозу для ВСУ. В частности, он выделил установки двух типов.

"Это советские самоходные пушки 2С7 "Пион" (или 2С7М "Малка" с калибром 203 мм), а также 2С4 "Тюльпан". И как раз на них враг сейчас делает ставку. На первые – из-за их дальности, на вторые – из-за их разрушительной силы. Враг может иметь на складах по пару сотен этих артсистем", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что о давно "расконсервированных" складах оружия в россии сообщала и наша разведка.