Война — день 600: оккупанты истощают свои силы под Авдеевкой и снижают количество обстрелов

Оперативно о главном за сутки

Бои за Украину продолжаются, а оккупанты сосредоточили основные наступательные усилия на направлении Авдеевки, хотя несколько дней масштабных боев изрядно истощили их силы. При этом в целом на линии фронта наблюдается уменьшение количества российских артиллерийских обстрелов, но вместо этого оккупанты начали чаще использовать ночные налеты с использованием тактической авиации, от чего страдают прифронтовые города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США говорят, что могут одновременно поддерживать и Украину и Израиль и на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи.

С данными за 13 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 597: ВСУ имеют частичный успех, а в россии новая "бавовна"

О том, что происходило 14 октября, читайте в материале: Война — день 598: россия заявила о своем "контрнаступлении" и не успевает подвозить мешки для тел

Информацию за 15 октября смотрите по ссылке: Война — день 599: россияне отбиваются от дронов и наступают на востоке