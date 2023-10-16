Война — день 600: оккупанты истощают свои силы под Авдеевкой и снижают количество обстрелов
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Оперативно о главном за сутки
Бои за Украину продолжаются, а оккупанты сосредоточили основные наступательные усилия на направлении Авдеевки, хотя несколько дней масштабных боев изрядно истощили их силы. При этом в целом на линии фронта наблюдается уменьшение количества российских артиллерийских обстрелов, но вместо этого оккупанты начали чаще использовать ночные налеты с использованием тактической авиации, от чего страдают прифронтовые города.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В США говорят, что могут одновременно поддерживать и Украину и Израиль и на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи.
С данными за 13 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 597: ВСУ имеют частичный успех, а в россии новая "бавовна"
О том, что происходило 14 октября, читайте в материале: Война — день 598: россия заявила о своем "контрнаступлении" и не успевает подвозить мешки для тел
Информацию за 15 октября смотрите по ссылке: Война — день 599: россияне отбиваются от дронов и наступают на востоке