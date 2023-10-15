"Зашел в Никополе, вышел в Молдове": заросли на месте Каховского водохранилища насмешили украинцев

Молодые ивы уже достигают 4 метров в высоту

Несмотря на многочисленные мрачные прогнозы о том, что дно Каховского водохранилища превратится в пустыню, на деле произошло обратное. Семена деревьев, которые попали в воду перед тем как она ушла после взрыва дамбы, дали побеги из-за чего теперь там сложно даже пройти из-за густых зарослей.

Как сообщил пользователь TikTok Андрей Поздеев, возле Никополя некоторые молодые деревья уже достигли высоты почти в четыре метра, а в зарослях очень легко потеряться.

В качестве подтверждения своих слов, он обнародовал видео, на котором показал, с каким трудом там можно пройти. При том он отметил, что это не трава, а молодые ивы.

Видеозапись впечатлила пользователей сети, так что они не стали сдерживать восторга.

Стоит отметить, что не все оказались готовыми к такому буйному росту новых деревьев. Так например на днях в Днепропетровской области в этих зарослях заблудился 83-летний мужчина, который вышел на огород за тыквами и потерялся почти на сутки. Для его поиска пришлось вызывать полицию с кинологами, которые отыскали местного жителя и вернули домой.

Как сообщалось ранее, накануне эколог Александр Василюк рассказывал, что в начале июля, перед российским терактом миллиарды зернышек прибрежных деревьев попали в воду и по мере ее отступления оседали на открытом дне в плодородный ил. Это и стало причиной того, что сейчас там вместо пустыни теперь можно увидеть молодой лес.