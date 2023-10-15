"Зайшов у Нікополі, вийшов у Молдові": чагарники на місці Каховського водосховища насмішили українців

Молоді верби вже досягають 4 метрів заввишки

Попри численні похмурі прогнози про те, що дно Каховського водосховища перетвориться на пустелю, на ділі сталося протилежне. Насіння дерев, яке потрапило у воду перед тим як вона пішла після вибуху дамби, дало пагони через що тепер там складно навіть пройти через густі зарості.

Як повідомив користувач TikTok Андрій Поздєєв, біля Нікополя деякі молоді дерева вже досягли висоти майже чотири метри, а в заростях дуже легко загубитися.

Як підтвердження своїх слів, він оприлюднив відео, на якому показав, наскільки важко там пройти. Водночас він зазначив, що це не трава, а молоді верби.

Відеозапис вразив користувачів мережі, тому вони не стали стримувати захоплення.

Варто зазначити, що не всі готові до такого буйного зростання нових дерев. Так, наприклад, днями на Дніпропетровщині в цих чагарниках заблукав 83-річний чоловік, який вийшов на город за гарбузами і загубився майже на добу. Для його пошуку довелося викликати поліцію з кінологами, які відшукали місцевого мешканця та повернули додому.

Як повідомлялося раніше, напередодні еколог Олександр Василюк розповідав, що на початку липня перед російським терактом мільярди зернят прибережних дерев потрапили у воду і в міру її відступу осідали на відкритому дні в родючий мул. Це й спричинило те, що зараз там замість пустелі тепер можна побачити молодий ліс.