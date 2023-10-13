У популярному київському парку відкрили готель, але не для людей (фото)
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Конструкція повністю виконана з дерева та натуральних елементів
На території київського парку Партизанської слави, що відноситься до природно-заповідного фонду України, було відкрито готель для комах. Ця будівля має вигляд багатоповерхового будинку з окремими відсіками-"квартирами".
Про це повідомили на сторінці КП УЗН Дарницького району міста Києва. Незвичайний готель виконаний з натурального дерева, а його "номери" обладнані мохом, соломою, камінням та гілками.
Повідомляється, що готель для комах був відкритий із науково-просвітницькою метою. Тепер усі гості парку Партизанської слави матимуть змогу познайомитися з різними видами комах, які є важливим елементом природної екосистеми.
Цікаво, що для кожного мешканця готелю був обладнаний спеціальний відсік з наповнювачем, який максимально наближений до його довкілля.
Біля готелю планують регулярно проводити тематичні лекції для дітей та молоді, на яких розповідатимуть про важливість збереження біорізноманіття у межах великих міст, а також розвиватимуть у підростаючого покоління екологічну свідомість.
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