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У популярному київському парку відкрили готель, але не для людей (фото)

Автор
Ганна Попович
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Автор
Парк Партизанської слави
Парк Партизанської слави. Фото Київ цифровий

Конструкція повністю виконана з дерева та натуральних елементів

На території київського парку Партизанської слави, що відноситься до природно-заповідного фонду України, було відкрито готель для комах. Ця будівля має вигляд багатоповерхового будинку з окремими відсіками-"квартирами".

Про це повідомили на сторінці КП УЗН Дарницького району міста Києва. Незвичайний готель виконаний з натурального дерева, а його "номери" обладнані мохом, соломою, камінням та гілками.

Повідомляється, що готель для комах був відкритий із науково-просвітницькою метою. Тепер усі гості парку Партизанської слави матимуть змогу познайомитися з різними видами комах, які є важливим елементом природної екосистеми.

Цікаво, що для кожного мешканця готелю був обладнаний спеціальний відсік з наповнювачем, який максимально наближений до його довкілля.

Біля готелю планують регулярно проводити тематичні лекції для дітей та молоді, на яких розповідатимуть про важливість збереження біорізноманіття у межах великих міст, а також розвиватимуть у підростаючого покоління екологічну свідомість.

Раніше "Телеграф" писав про те, що еколог б’є на сполох через проблему в столиці. Зазначається, що Київ неодноразово входив до рейтингів найзеленіших мегаполісів не лише Європи, а й цілої планети. Однак насправді виявилося, що ситуація з озелененням в українській столиці виглядає дуже гнітюче.

Теги:
#Київ #Парк #Дарницький район