Київ атакують великі екзотичні слимаки: що це за вид і якої шкоди завдають (фото)

Численні популяції "прописалися" у столичних парках і пожирають зелені насадження

У Києві цьогоріч містяни повідомляють про аномально велику кількість слимаків коричневого або рудого кольорів без ракушки. Особливо багато їх можна спостерігати у столичних паркових зонах після дощів.

Раніше про нашестя незвичних молюсків вже офіційно повідомляв Національний природний парк "Голосіївський".

"Віднедавна на території НПП "Голосіївський" почастішали зустрічі слимака іспанського (Arion vulgaris) – чужорідного виду черевоногих молюсків, батьківщиною якого за однією з версій вважають Піренейський півострів. Вважається також, що за межі ареалу його ненавмисне рознесли люди по торговим шляхам. Цей вид може мати забарвлення тіла різних відтінків коричневого кольору, а також чорну голову та щупальця ("антени"); з правого боку тіла у нього гарно помітний дихальний отвір – пневмостому. Як і всі інші слимаки, цей вид не має черепашки, однак може досягати досить значних розмірів — 8-12, а інколи й 18 см", — інформували в парку.

Як розказали фахівці, протягом літа цього "прибульця" зустрічали у різних місцях центральної частини національного парку – в районі Мишоловки, на території Парку культури та відпочинку ім. Рильського, біля Національного університету біоресурсів і природокористування України, тощо.

"І хоча шляхи поширення та вплив на місцеві екосистеми парку слимака іспанського залишаються ще недостатньо вивченими, однак варто проводити постійний моніторинг стану угруповань цього виду, щоб вчасно виявити його потенційно можливий вплив на довкілля, так як вважається, що у межах свого поширення він може досить серйозно пошкоджувати садові та інші сільськогосподарські культури", — зазначили експерти Голосіївського парку.

Крім того, зустрічають численні колонії іспанських слимаків і в парку "Сирецький гай" (Подільський і Шевченківський райони міста). В соцмережах місцеві повідомляють, що протягом літа зустрічають незвичних істот в паркових зонах, на алеях, і навіть в садках приватного сектору. Причому, за словами містян, від нашестя слимаків страждають культури з домашнього господарства — помідори, перець, капуста, полуниця і навіть висаджені біля приватних будинків чорнобривці.

Слимаки ласують навіть чорнобривцями на клумбах

Тому й почали з'являтися певні побоювання, що у разі збільшення колоній цих "імпортних" істот, вони зжеруть все навколо, разом із клумбами та зеленими насадженнями, на які виділяють бюджетні кошти в рамках озеленення районів.

Як повідомили "Телеграфу" в Подільській райдержадміністрації, працівники Управління зелених насаджень району, які обслуговують "Сирецький гай", моніторять ситуацію зі слимаками і вивчають їхню поведінку. До того ж офіційно жителі району ще не надсилали скарг на цих екзотичних прибульців: "Інформація щодо нанесення шкоди людям, тваринам чи зеленим насадженням не надходила".

Від "іспанців" потерпають зелені насадження і городина в приватних секторах

Як проінформували видання в Подільській РДА, звідки ці слимаки з'явилися у районі та чому зросла цьогоріч їхня популяція — достеменно не відомо.

Окрім цього, є нормативні обмеження щодо втручання працівників районного Зеленбуду в природні процеси "Сирецького гаю", адже цей парк входить до складу природно-заповідного фонду України. Він є парком — пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (відповідно до охоронного зобов’язання від 25.11.2009 № 9-1-3-П)". Тобто, навіть труїти цих шкідників зеленбудівцям заважають вимоги законодавства.

Раніше про появу іспанських слимаків повідомляли жителі Львова і Закарпаття. Причому місцеві жителі скаржилися на знищення молюсками городини, що завдає чимало шкоди (попередньо відомо, що на Львівщину цей вид потрапив близько 10 років тому). Водночас ці слимаки дуже швидко розмножуються, тож невдовзі масштаби збитків можуть зрости в рази. А у Львівській області вже зафіксовано знищення цілих полів від нашестя ненажерливих "іспанців".

Наслідки атак "імпортних" гостей

Як повідомлялось, щоб слимаки перестали знищувати урожай, можна розпорошити на них дієвий саморобний розчин.

Також "Телеграф" писав, що позбутися черевоногих ненажер на ділянці можна і без агресивних хімікатів, а за допомогою незвичайних хитрощів.