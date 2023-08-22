Шкідники не завадять капусті рости: що відвадить від овочів слимаків

Впоратися з черевоногими на капусті допоможуть перевірені методи

Урожай капусти може опинитися під загрозою, якщо овоч поїдатимуть шкідники — всюдисущі слимаки. Позбутися паразита на ділянці можна без агресивних хімікатів, а за допомогою незвичайних хитрощів.

Досвідчені дачники радять відлякувати слимаків від капусти за допомогою таких собі бар’єрів. Про це розповідає "Земляк".

Останній місяць літа – найулюбленіший для черевоногих. Слимаки "атакують" сади та городи. Грядки з капустою страждають особливо, адже шкідники пробираються в середину качанів і поїдають листя.

Від слимаків дуже просто захистити капусту, якщо оточити її бар’єром. Для цього підійдуть такі матеріали, як великий пісок, подрібнена горіхова шкаралупа, гашене вапно. Можна використовувати відразу кілька видів захисту від черевоногих, розміщуючи компоненти на відстані 15-20 см.

Ще один спосіб позбутися слимаків на ділянці, зібрати їх вручну. Для цього городники неподалік капусти розкладають яблука. Паразити приходять за частуванням, але в результаті будуть спійманими дачниками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як знищити гусениць на капусті. Городники користуються саморобними розчинами для обприскування культури.