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Слимаки та равлики ненавидять ці рослини: просто висадіть їх на ділянці

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Слимакам та равликам у саду не місце
Слимакам та равликам у саду не місце. Фото pexels.com

Боротися зі шкідниками можна без хімікатів, адже деякі культури – "червоний прапорець" для слимаків і равликів

Одне з головних завдань для дачників – боротьба із паразитами. Поширені такі шкідники, як равлики та слимаки, але певні рослини допоможуть позбутися їх у саду чи городі.

Варто знати про сім рослин, які відвадять від ділянки хоч слимаків, хоч равликів. Про це розповідає видання Express.

Які рослини ненавидять равлики та слимаки:

  • Гортензія. Красива квітка не тільки прикрасить сад, а й вирішить проблему з черевоногими, що поїдають листя та плоди.
  • Лаванда. Сильний аромат створить бар’єр від равликів і слимаків, адже запах цієї трави вони не переносять.
  • Молочай. Гіркий сік, що міститься у рослині, не здатні перетравити шкідники. Тому ділянку з цією травою черевоногі уникають.
  • Розмарин. Завдяки запашному аромату ця рослина відлякує паразитів. Тож висадіть розмарин, щоб забути про равликів та слимаків на вашій ділянці.
  • Герань. Черевоногі не в змозі перетравити стебла й листя цієї культури, тому сміливо додавайте її у свій квітник.
  • Папороть. Товсте і важке для жування листя не під силу черевоногим, через що відвідувати вашу ділянку в них не буде сенсу.
  • Японська анемона. Ще одне відмінне рішення для боротьби зі шкідниками, ба більше, ця ж рослина чудово справляється з багатьма бур’янами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прогнати з саду та городу інших поширених паразитів, включаючи попелицю й мурах. Досвідчені дачники обходяться без хімікатів.

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#Шкідники #Равлики #Город #Слимаки