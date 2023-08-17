Слимаки та равлики ненавидять ці рослини: просто висадіть їх на ділянці
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Боротися зі шкідниками можна без хімікатів, адже деякі культури – "червоний прапорець" для слимаків і равликів
Одне з головних завдань для дачників – боротьба із паразитами. Поширені такі шкідники, як равлики та слимаки, але певні рослини допоможуть позбутися їх у саду чи городі.
Варто знати про сім рослин, які відвадять від ділянки хоч слимаків, хоч равликів. Про це розповідає видання Express.
Які рослини ненавидять равлики та слимаки:
- Гортензія. Красива квітка не тільки прикрасить сад, а й вирішить проблему з черевоногими, що поїдають листя та плоди.
- Лаванда. Сильний аромат створить бар’єр від равликів і слимаків, адже запах цієї трави вони не переносять.
- Молочай. Гіркий сік, що міститься у рослині, не здатні перетравити шкідники. Тому ділянку з цією травою черевоногі уникають.
- Розмарин. Завдяки запашному аромату ця рослина відлякує паразитів. Тож висадіть розмарин, щоб забути про равликів та слимаків на вашій ділянці.
- Герань. Черевоногі не в змозі перетравити стебла й листя цієї культури, тому сміливо додавайте її у свій квітник.
- Папороть. Товсте і важке для жування листя не під силу черевоногим, через що відвідувати вашу ділянку в них не буде сенсу.
- Японська анемона. Ще одне відмінне рішення для боротьби зі шкідниками, ба більше, ця ж рослина чудово справляється з багатьма бур’янами.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прогнати з саду та городу інших поширених паразитів, включаючи попелицю й мурах. Досвідчені дачники обходяться без хімікатів.