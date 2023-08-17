Слимаки та равлики ненавидять ці рослини: просто висадіть їх на ділянці

Боротися зі шкідниками можна без хімікатів, адже деякі культури – "червоний прапорець" для слимаків і равликів

Одне з головних завдань для дачників – боротьба із паразитами. Поширені такі шкідники, як равлики та слимаки, але певні рослини допоможуть позбутися їх у саду чи городі.

Варто знати про сім рослин, які відвадять від ділянки хоч слимаків, хоч равликів. Про це розповідає видання Express.

Які рослини ненавидять равлики та слимаки:

Гортензія. Красива квітка не тільки прикрасить сад, а й вирішить проблему з черевоногими, що поїдають листя та плоди.

Красива квітка не тільки прикрасить сад, а й вирішить проблему з черевоногими, що поїдають листя та плоди. Лаванда. Сильний аромат створить бар’єр від равликів і слимаків, адже запах цієї трави вони не переносять.

Сильний аромат створить бар’єр від равликів і слимаків, адже запах цієї трави вони не переносять. Молочай. Гіркий сік, що міститься у рослині, не здатні перетравити шкідники. Тому ділянку з цією травою черевоногі уникають.

Розмарин. Завдяки запашному аромату ця рослина відлякує паразитів. Тож висадіть розмарин, щоб забути про равликів та слимаків на вашій ділянці.

Завдяки запашному аромату ця рослина відлякує паразитів. Тож висадіть розмарин, щоб забути про равликів та слимаків на вашій ділянці. Герань. Черевоногі не в змозі перетравити стебла й листя цієї культури, тому сміливо додавайте її у свій квітник.

Черевоногі не в змозі перетравити стебла й листя цієї культури, тому сміливо додавайте її у свій квітник. Папороть. Товсте і важке для жування листя не під силу черевоногим, через що відвідувати вашу ділянку в них не буде сенсу.

Товсте і важке для жування листя не під силу черевоногим, через що відвідувати вашу ділянку в них не буде сенсу. Японська анемона. Ще одне відмінне рішення для боротьби зі шкідниками, ба більше, ця ж рослина чудово справляється з багатьма бур’янами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прогнати з саду та городу інших поширених паразитів, включаючи попелицю й мурах. Досвідчені дачники обходяться без хімікатів.