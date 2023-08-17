Слизни и улитки ненавидят эти растения: просто высадите их на участке

Бороться с вредителями можно без химикатов, ведь некоторые культуры – "красный флажок" для слизней и улиток

Одна из главных задач для дачников – борьба с паразитами. Распространены такие вредители, как улитки и слизни, но определенные растения помогут избавиться от них в саду или огороде.

Стоит знать о семи растениях, которые отвадят от участка хоть слизней, хоть улиток. Об этом рассказывает издание Express.

Какие растения ненавидят улитки и слизни:

Гортензия. Красивый цветок не только украсит сад, а и решит проблему с брюхоногими, поедающими листья и плоды.

Красивый цветок не только украсит сад, а и решит проблему с брюхоногими, поедающими листья и плоды. Лаванда. Сильный аромат создаст барьер от улиток и слизней, ведь запах этой травы они не переносят.

Сильный аромат создаст барьер от улиток и слизней, ведь запах этой травы они не переносят. Молочай. Горький сок, содержащийся в растении, не способны переварить вредители. Поэтом участок с этой травой брюхоногие избегают.

Розмарин. Благодаря душистому аромату это растение отпугивает паразитов. Так что высадите розмарин, чтобы забыть об улитках и слизнях на вашем участке.

Благодаря душистому аромату это растение отпугивает паразитов. Так что высадите розмарин, чтобы забыть об улитках и слизнях на вашем участке. Герань. Брюхоногие не в состоянии переварить стебли и листья этой культуры, так что смело добавляйте ее в свой цветник.

Брюхоногие не в состоянии переварить стебли и листья этой культуры, так что смело добавляйте ее в свой цветник. Папоротник. Толстые и трудные для жевания листья не под силу брюхоногим, так что соваться на ваш участок у них не будет смысла.

Толстые и трудные для жевания листья не под силу брюхоногим, так что соваться на ваш участок у них не будет смысла. Японская анемона. Еще одно отличное решение для борьбы с вредителями, более того, это же растение чудесно справляется со многими сорняками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прогнать из сада и огорода других распространенных паразитов, включая тлю и муравьев. Опытные дачники обходятся без химикатов.