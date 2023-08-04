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Грызуны забудут к вам дорогу: как отпугнуть вредителей с огорода, не применяя "химию"

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как избавиться от грызунов на огороде
Как избавиться от грызунов на огороде. Фото rastenievod.com

Грызуны боятся определенных запахов

Свой огород необходимо защищать от вредителей, в частности грызунов, которые могут повредить корнеплоды и овощи. Но необязательно при этом использовать вредные химические вещества, есть более щадящие способы прогнать с участка незваных гостей.

В материале TSN эксперты рассказали, как отпугнуть вредителей с помощью всего нескольких растений, которые необходимо высадить на огороде. Дело в том, что грызуны не переносят их запах, поэтому будут обходить его стороной.

Как избавиться от грызунов на огороде

Мята или мелисса

Можно высадить эти растения на дачном участке, потому что у вас, помимо прочего, будут дополнительные ароматные специи к блюдам, или же взять растения в высушенном виде и разбросать вокруг деревьев или кустов, корни которых атакую грызуны.

Нарциссы

Грызунов, как говорят эксперты, отпугивают именно луковицы нарциссов. Просто выкопайте их летом и вкопайте по грядкам, а затем накройте сверху мульчей. Также отвадить вредителей помогут луковицы тюльпанов.

Чернокорень лекарственный

В народе это растение не зря прозвали "мышогоном", ведь его специфический запах отпугивает грызунов настолько, что они забывают обратно дорогу. А еще семена у растения довольно шершавые, поэтому могут оставаться на шерсти незваных гостей.

Аптечная ромашка

Ее запах также не нравится грызунам, поэтому ромашка входит в список растений, которые должны быть на дачном участке. Помимо этого, ее стебли можно разбрасывать в местах хранения урожая.

Пижма

Многолетнее травянистое растение с сильным запахом, который не нравится вредителям. Пижму рекомендуют высаживать рядом картофелем, морковью, свеклой, поскольку именно эти корнеплоды больше всего страдают от нашествия грызунов.

"Телеграф" писал ранее, как отпугнуть ос и шершней с участка. Дачникам подсказали несколько способов.

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#Грызуны #Растения #Огород