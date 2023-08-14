Приготовьте этот раствор и тля моментально исчезнет из вашего сада: нужен всего один ингредиент

Справиться с вредителем вам поможет простейший самодельный спрей

Ваши растения стали жертвами нашествия тли? Эти насекомые очень быстро размножаются и питаются соками растений, поэтому проблема должна быть устранена быстро, чтобы не усугубить ситуацию.

Чтобы ваши растения оставались здоровыми, необходимо срочно найти радикальные решения для борьбы с этой напастью. Однако, прежде чем рассматривать использование химических пестицидов и других специальных препаратов, часто вредных для природы, можно использовать натуральные и безопасные растворы в виде продуктов домашнего приготовления, пишет портал santeplus.

Как приготовить спрей для борьбы с тлей

Среди экологических ингредиентов, признанных для борьбы с тлей, отличным средством является уксус. Это отличный способ изгнать этих вредителей из вашего сада.

Достаточно развести уксус в воде, желательно в пропорции 1:10. Просто налейте смесь в пульверизатор и опрыскайте пораженные тлей растения. Делайте это как можно чаще, и вы избавитесь от этой проблемы.

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