Слизни и улитки исчезнут с участка: пять народных средств против вредителей

Избавиться от паразитов можно без химикатов, а с помощью проверенных годами уловок

Одна из основных задач дачников – борьба с паразитами. Особенно активны такие вредители, как слизни и улитки. Однако народные средства помогут справиться с нежелательной живностью.

Если вашему урожаю угрожают слизни и улитки, попробуйте пять эффективных уловок против брюхоногих. Советами делится Телеграм-канал "Садівник".

Народные методы против улиток и слизней

Опудривание пеплом

Там, где в саду или на огороде вы чаще всего замечаете слизней и улиток, рассыпьте древесный пепел. Обработайте этим ингредиентом растения, чтобы отвадить от них паразитов.

Мульчирование

Опытные огородники рекомендуют использовать мульчу из сосновых шишек, хвои, ореховой или измельченной яичной скорлупы. Такой барьер станет серьезным препятствием для слизней и улиток.

Растения

Запах некоторых трав слизни и улитки ненавидят. Отпугнут вредителей такие растения, как розмарин, петрушка, шалфей, базилик, лаванда, тимьян и тысячелистник.

Нашатырный спирт

Аптечное средство может помочь в борьбе с брюхоногими. Для этого 100 г нашатыря разведите в 10 л воды. Полученным раствором опрыскивайте растения, которые атакуют вредители, а также почву вокруг этих культур.

Ловушки

Чтобы не использовать химикаты, огородники могут подготовить для улиток и слизней ловушки. Просто соорудите "домик" из подручных материалов (листьев, травы, остатков линолеума или шифера). Брюхоногие обязательно спрячутся там, так как любят тень.

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