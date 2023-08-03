Прогоняет слизней, муравьев, тлю и других вредителей: необходимое средство найдется на кухне

Справиться с распространенными вредителями на дачном участке можно без химикатов

Одна из больших неприятностей для дачников – нашествие вредителей на участке. Тля, муравьи, слизни, улитки могут доставлять массу проблем в саду и на огороде.

Чтобы избавиться от паразитов, опытные огородники используют не химикаты, а один подручный продукт. Действенное средство точно есть на вашей кухне, ведь речь идет о соли, пишет Ukr.media.

Для защиты от слизней и улиток

Соль высушивает этих вездесущих паразитов на вашем дачном участке. Все, что требуется от садоводов, насыпать соль вокруг насаждений или в местах, где чаще всего замечаете слизней и улиток. Однако не сыпьте специю на растения, чтобы не навредить им.

От муравьев

Справится соль и с назойливыми муравьями. Чтобы избавиться от муравейников в саду, насыпьте в него этот порошок – паразиты тут же покинут ваши земельные "квадраты".

Против тли

Чтобы избавиться от тли, огородники могут сделать своими руками мощный солевой раствор, уничтожающий вредителей. Просто смешайте 2 столовые ложки соли в 1 л воды. Полученной жидкостью опрыскивайте растения.

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