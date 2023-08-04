Гризуни забудуть до вас дорогу: як відлякати шкідників із городу, не застосовуючи "хімію"

Гризуни бояться певних запахів

Свій город необхідно захищати від шкідників, зокрема гризунів, які можуть зашкодити коренеплодам та овочам. Але необов’язково при цьому використовувати шкідливі хімічні речовини, є щадні способи прогнати з ділянки непроханих гостей.

У матеріалі TSN експерти розповіли, як відлякати шкідників за допомогою лише кількох рослин, які необхідно висадити на городі. Річ у тому, що гризуни не переносять їхній запах, тому обходитимуть його стороною.

Як позбутися гризунів на городі

М’ята чи меліса

Можна висадити ці рослини на дачній ділянці, тому що у вас, крім іншого, будуть додаткові ароматні спеції до страв, або взяти рослини у висушеному вигляді й розкидати навколо дерев або кущів, коріння яких атакую гризуни.

Нарциси

Гризунів, як кажуть експерти, відлякують саме цибулини нарцисів. Просто викопайте їх улітку і вкопайте по грядках, а потім накрийте зверху мульчею. Також відвадити шкідників допоможуть цибулини тюльпанів.

Чорнокорінь лікарський

У народі цю рослину не дарма прозвали "мишегоном", адже її специфічний запах відлякує гризунів настільки, що вони забувають назад дорогу. А ще насіння у рослини досить шорстке, тому може залишатися на шерсті непроханих гостей.

Аптечна ромашка

Її запах також не подобається гризунам, тому ромашка входить до списку рослин, які мають бути на дачній ділянці. Крім того, її стебла можна розкидати в місцях зберігання врожаю.

Піжма

Багаторічна трав’яниста рослина із сильним запахом, який не подобається шкідникам. Піжму рекомендують висаджувати поруч картоплею, морквою, буряком, оскільки саме ці коренеплоди найбільше страждають від навали гризунів.

"Телеграф" писав раніше, як відлякати ос та шершнів з ділянки. Дачникам підказали кілька способів.