Слимаки та равлики зникнуть з ділянки: п’ять народних засобів проти шкідників
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Позбутися паразитів можна без хімікатів, а за допомогою перевірених роками хитрощів
Одне з основних завдань дачників – боротьба із паразитами. Особливо активні такі шкідники, як слимаки та равлики. Проте народні засоби допоможуть упоратися з небажаною живністю.
Якщо вашому врожаю загрожують слимаки й равлики, спробуйте п’ять ефективних хитрощів проти черевоногих. Порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".
Народні методи проти равликів і слимаків
- Опудрування попелом
Там, де в саду або на городі ви найчастіше помічаєте слимаків та равликів, розсипте деревний попіл. Обробіть цим інгредієнтом рослини, щоб відвадити від них паразитів.
- Мульчування
Досвідчені городники рекомендують використовувати мульчу із соснових шишок, хвої, горіхової чи подрібненої яєчної шкаралупи. Такий бар’єр стане серйозною перешкодою для слимаків та равликів.
- Рослини
Запах деяких трав слимаки й равлики ненавидять. Відлякають шкідників такі рослини, як розмарин, петрушка, шавлія, базилік, лаванда, чебрець і деревій.
- Нашатирний спирт
Аптечний засіб може допомогти у боротьбі з черевоногими. Для цього 100 г нашатирю розведіть у 10 л води. Отриманим розчином обприскуйте рослини, які атакують шкідники, а також ґрунт навколо цих культур.
- Пастки
Щоб не використовувати хімікати, городники можуть підготувати для равликів і слимаків пастки. Просто зробіть "будиночок" з підручних матеріалів (листя, трави, залишків лінолеуму або шиферу). Черевоногі обов’язково сховаються там, бо люблять тінь.
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