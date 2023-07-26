Слимаки та равлики зникнуть з ділянки: п’ять народних засобів проти шкідників

Позбутися паразитів можна без хімікатів, а за допомогою перевірених роками хитрощів

Одне з основних завдань дачників – боротьба із паразитами. Особливо активні такі шкідники, як слимаки та равлики. Проте народні засоби допоможуть упоратися з небажаною живністю.

Якщо вашому врожаю загрожують слимаки й равлики, спробуйте п’ять ефективних хитрощів проти черевоногих. Порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Народні методи проти равликів і слимаків

Опудрування попелом

Там, де в саду або на городі ви найчастіше помічаєте слимаків та равликів, розсипте деревний попіл. Обробіть цим інгредієнтом рослини, щоб відвадити від них паразитів.

Мульчування

Досвідчені городники рекомендують використовувати мульчу із соснових шишок, хвої, горіхової чи подрібненої яєчної шкаралупи. Такий бар’єр стане серйозною перешкодою для слимаків та равликів.

Рослини

Запах деяких трав слимаки й равлики ненавидять. Відлякають шкідників такі рослини, як розмарин, петрушка, шавлія, базилік, лаванда, чебрець і деревій.

Нашатирний спирт

Аптечний засіб може допомогти у боротьбі з черевоногими. Для цього 100 г нашатирю розведіть у 10 л води. Отриманим розчином обприскуйте рослини, які атакують шкідники, а також ґрунт навколо цих культур.

Пастки

Щоб не використовувати хімікати, городники можуть підготувати для равликів і слимаків пастки. Просто зробіть "будиночок" з підручних матеріалів (листя, трави, залишків лінолеуму або шиферу). Черевоногі обов’язково сховаються там, бо люблять тінь.

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