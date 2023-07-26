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Слимаки та равлики зникнуть з ділянки: п’ять народних засобів проти шкідників

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Равлики та слимаки доставляють дачникам масу незручностей Новина оновлена 26 липня 2023, 14:23
Равлики та слимаки доставляють дачникам масу незручностей. Фото Freepik

Позбутися паразитів можна без хімікатів, а за допомогою перевірених роками хитрощів

Одне з основних завдань дачників – боротьба із паразитами. Особливо активні такі шкідники, як слимаки та равлики. Проте народні засоби допоможуть упоратися з небажаною живністю.

Якщо вашому врожаю загрожують слимаки й равлики, спробуйте п’ять ефективних хитрощів проти черевоногих. Порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Народні методи проти равликів і слимаків

  • Опудрування попелом

Там, де в саду або на городі ви найчастіше помічаєте слимаків та равликів, розсипте деревний попіл. Обробіть цим інгредієнтом рослини, щоб відвадити від них паразитів.

  • Мульчування

Досвідчені городники рекомендують використовувати мульчу із соснових шишок, хвої, горіхової чи подрібненої яєчної шкаралупи. Такий бар’єр стане серйозною перешкодою для слимаків та равликів.

  • Рослини

Запах деяких трав слимаки й равлики ненавидять. Відлякають шкідників такі рослини, як розмарин, петрушка, шавлія, базилік, лаванда, чебрець і деревій.

  • Нашатирний спирт

Аптечний засіб може допомогти у боротьбі з черевоногими. Для цього 100 г нашатирю розведіть у 10 л води. Отриманим розчином обприскуйте рослини, які атакують шкідники, а також ґрунт навколо цих культур.

  • Пастки

Щоб не використовувати хімікати, городники можуть підготувати для равликів і слимаків пастки. Просто зробіть "будиночок" з підручних матеріалів (листя, трави, залишків лінолеуму або шиферу). Черевоногі обов’язково сховаються там, бо люблять тінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мурах на дачній ділянці. А ще ми писали про незвичайний трюк, який допоможе знищити бур’яни на городі та в саду.

Теги:
#Равлики #Город #Слимаки