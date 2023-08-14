Приготуйте цей розчин і попелиця миттєво зникне з вашого саду: потрібен лише один інгредієнт

Впоратися зі шкідником вам допоможе найпростіший саморобний спрей

Ваші рослини стали жертвами навали попелиці? Ці комахи дуже швидко розмножуються і харчуються соками рослин, тому проблема має бути усунена швидко, щоб не погіршити ситуацію.

Щоб ваші рослини залишалися здоровими, необхідно терміново знайти радикальні рішення для боротьби з цією навалою. Однак, перш ніж розглядати використання хімічних пестицидів та інших спеціальних препаратів, які часто шкідливі для природи, можна використовувати натуральні та безпечні розчини у вигляді продуктів домашнього приготування, пише портал santeplus.

Як приготувати спрей для боротьби з попелицею

Серед екологічних інгредієнтів, визнаних для боротьби з попелицею, чудовим засобом є оцет. Це чудовий спосіб вигнати цих шкідників із вашого саду.

Достатньо розвести оцет у воді, бажано у пропорції 1:10. Просто налийте суміш у пульверизатор і обприскайте уражені попелицею рослини. Робіть це якомога частіше, і ви позбавитеся цієї проблеми.

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