Проганяє слимаків, мурах, попелицю та інших шкідників: необхідний засіб знайдеться на кухні

Впоратися з поширеними шкідниками на дачній ділянці можна без хімікатів

Одна з великих неприємностей для дачників – нашестя шкідників на ділянці. Попелиця, мурахи, слимаки, равлики можуть доставляти масу проблем у саду та на городі.

Щоб позбавитися паразитів, досвідчені городники використовують не хімікати, а один підручний продукт. Дієвий засіб є на вашій кухні, адже йдеться про сіль, пише Ukr.media.

Для захисту від слимаків і равликів

Сіль висушує цих усюдисущих паразитів на вашій дачній ділянці. Все, що потрібно садівникам, насипати сіль навколо насаджень або в місцях, де найчастіше помічаєте слимаків і равликів. Однак не сипте спецію на рослини, щоб не зашкодити їм.

Від мурах

Впорається сіль і з настирливими мурахами. Щоб позбутися мурашників у саду, насипте в нього цей порошок – паразити відразу залишать ваші земельні "квадрати".

Проти попелиці

Щоб позбутися попелиці, городники можуть зробити своїми руками потужний сольовий розчин, що знищує шкідників. Просто змішайте 2 столові ложки солі з 1 л води. Отриманою рідиною обприскуйте рослини.

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