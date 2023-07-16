Слимаки не дістануться ваших рослин: п’ять простих трюків, щоб відлякати шкідників

Впоратися зі слимаками можна навіть без хімікатів

Різні шкідники на городі та в саду загрожують повноцінному розвитку рослин і майбутньому врожаю. Ті ж слимаки можуть стати величезною проблемою, але дієві трюки відлякають їх від дачної ділянки.

Щоб захистити рослини від слимаків, зверніть увагу на п’ять ефективних трюків. Про це йдеться у матеріалі Express.

Мідь

Коли слимаки вступають у контакт з міддю, це викликає реакцію, подібну до ураження електричним струмом. Щоб відлякати шкідників, скористайтеся мідною стрічкою або сіткою, так ви створите бар’єр навколо своїх рослин або грядок.

Колючі гілки чагарника

Спробуйте створити натуральний захист від слимаків. Для цього зріжте колючі гілки чагарників та розмістіть навколо рослин.

Подрібнена яєчна шкаралупа

Ще один варіант бар’єру для стримування слимаків. Гострі краї подрібненої яєчної шкаралупи відлякають усіх шкідників. Шкаралупу слід розсипати навколо основи рослин у саду або на городі.

Особливі рослини

Певні рослини, такі як полин, фенхель, аніс і розмарин, виділяють аромати, які слимаки ненавидять. Тому сміливо висаджуйте ці трави на своїй ділянці.

Виманювання

Екологічний спосіб позбутися слимаків на ділянці, виманити їх. Залиште купу старого листя салату у вологому та тінистому куточку саду, щоб привабити шкідників. Як тільки вони зберуться біля джерела їжі, ви зможете винести їх за межі ділянки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які методи допоможуть відлякати мурах від дачної ділянки. Нашестя комах у літню пору може дуже заважати садівникам.