Киев атакуют большие экзотические слизни: что это за вид и какой вред они наносят (фото)

Многочисленные популяции "прописались" в столичных парках и пожирают зеленые насаждения

В Киеве в этом году горожане сообщают об аномально большом количестве слизней коричневого или рыжего цвета без ракушки. Особенно много их можно наблюдать в столичных парковых зонах после дождей. Ранее о нашествии необычных моллюсков уже официально сообщал Национальный природный парк "Голосеевский".

"С недавних пор на территории НПП "Голосеевский" участились встречи улитки испанской (Arion vulgaris) – чужеродного вида брюхоногих моллюсков, родиной которого по одной из версий считают Пиренейский полуостров. Также считается, что за пределы ареала его нечаянно разнесли люди по торговым путям. Этот вид может иметь окрас тела разных оттенков коричневого цвета, а также черную голову и щупальца ("антенны"). С правой стороны тела у него хорошо заметное дыхательное отверстие – пневмостому. Как и все другие слизни, этот вид не имеет ракушки, однако может достигать достаточно значительных размеров — 8-12, а иногда и 18 см", – информировали в парке.

Как рассказали специалисты, в течение лета этого "пришельца" встречали в разных местах центральной части национального парка – в районе Мышеловки, на территории Парка культуры и отдыха им. Рыльского, возле Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и т.д.

"И хотя пути распространения и влияние на местные экосистемы парка испанского слизня остаются еще недостаточно изученными, однако следует проводить постоянный мониторинг состояния группировок этого вида, чтобы вовремя выявить его потенциально возможное влияние на окружающую среду. Так как считается, что в пределах своего распространения он может достаточно серьезно повреждать садовые и другие сельскохозяйственные культуры", – отметили эксперты Голосеевского парка.

Кроме того, встречают многочисленные колонии испанских улиток и в парке "Сырецкий гай" (Подольский и Шевченковский районы города). В соцсетях местные сообщают, что в течение лета встречают необычных существ в парковых зонах, на аллеях и даже в садах частного сектора. Причем, по словам горожан, от нашествия улиток страдают культуры из их домашнего хозяйства — помидоры, перец, капуста, клубника и даже высаженные у частных домов цветы, в частности, бархатцы.

Слизни лакомятся даже бархатцами на клумбах

Поэтому и начали появляться опасения, что в случае увеличения колоний этих "импортных" существ, они сожрут все вокруг, вместе с клумбами и зелеными насаждениями, на которые выделяют бюджетные средства в рамках озеленения районов.

Как сообщили "Телеграфу" в Подольской райгосадминистрации, работники Управления зеленых насаждений района, обслуживающие "Сырецкий гай", мониторят ситуацию со слизнями и изучают их поведение. К тому же, официально жители района еще не направляли жалоб на этих экзотических пришельцев: "Информация о причинении вреда людям, животным или зеленым насаждениям не поступала".

От "испанцев" страдают зеленые насаждения и овощи в частных секторах

Как проинформировали издание в Подольской РГА, откуда эти слизни появились в районе и почему выросла в этом году их популяция, — точно неизвестно.

Кроме того, есть нормативные ограничения по вмешательству работников районного Зеленстроя в природные процессы "Сырецкого гая", ведь этот парк входит в состав природно-заповедного фонда Украины. Он является парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения (в соответствии с охранным обязательством от 25.11.2009 № 9-1-3-П)". То есть даже травить этих вредителей зеленстроевцам мешают требования законодательства.

Ранее о появлении испанских слизней сообщали жители Львова и Закарпатья. Причем местные жаловались на уничтожение моллюсками овощей, что наносит немало вреда (предварительно известно, что на Львовщину этот вид попал около 10 лет назад). В то же время эти слизни очень быстро размножаются, так что вскоре масштабы ущерба могут возрасти в разы. А во Львовской области уже зафиксировали уничтожение целых полей от нашествия прожорливых "испанцев".

Последствия атак "импортных" гостей

Как сообщалось, чтобы слизни перестали уничтожать урожай, можно распылить на них действенный самодельный раствор.

Также "Телеграф" писал, что избавиться от брюхоногих обжор на участке можно и без агрессивных химикатов, а с помощью необычных уловок.