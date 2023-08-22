Вредители не помешают капусте расти: что отвадит от овоща слизней

Справиться с брюхоногими на капусте помогут проверенные методы

Урожай капусты может оказаться под угрозой, если овощ будут поедать вредители – вездесущие слизни. Избавиться от паразита на участке можно без агрессивных химикатов, а с помощью необычных уловок.

Опытные дачники советуют отпугивать слизней от капусты с помощью таких себе барьеров. Об этом рассказывает "Земляк".

Последний месяц лета – самый любимый для брюхоногих. Слизни "атакуют" сады и огороды. Грядки с капустой страдают особенно, ведь вредители пробираются в середину кочанов и поедают листья.

От слизней очень просто защитить капусту, если окружить ее барьером. Для этого подойдут такие материалы, как крупный песок, измельченная ореховая скорлупа, гашеная известь. Можно использовать сразу несколько видов защиты от брюхоногих, располагая компоненты на расстоянии 15-20 см.

Еще один способ избавиться от слизней на участке, собрать их вручную. Для этого огородники неподалеку капусты раскладывают яблоки. Паразиты приходят за угощением, но в итоге будут пойманы дачниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как уничтожить гусениц на капусте. Огородники пользуются самодельные растворами для опрыскивания культуры.