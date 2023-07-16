Слизни не доберутся до ваших растений: пять простых трюков, чтобы отпугнуть вредителей

Справиться со слизнями можно даже без химикатов

Всевозможные вредители на огороде и в саду угрожают полноценному развитию растений и будущего урожаю. Те же слизни могут стать огромной проблемой, но действенные трюки отпугнут их от дачного участка.

Чтобы защитить растения от слизней, обратите внимание на пять эффективных трюков. Об этом говорится в материале Express.

Медь

Когда слизни вступают в контакт с медью, это вызывает реакцию, подобную поражению электрическим током. Чтобы отпугнуть вредителей, воспользуйтесь медной лентой или сеткой, так вы создадите барьер вокруг своих растений или грядок.

Колючие ветки кустарника

Попробуйте создать натуральную защиту от слизней. Для этого срежьте колючие ветки кустарников и разместите вокруг растений.

Измельченная яичная скорлупа

Еще один вариант барьера для сдерживания слизней. Острые края измельченной яичной скорлупы отпугнут всех вредителей. Скорлупу следует рассыпать вокруг основания растений в саду или на огороде.

Особые растения

Определенные растения, такие как полынь, фенхель, анис и розмарин, выделяют ароматы, которые слизни ненавидят. Поэтому смело высаживайте эти травы на своем участке.

Выманивание

Экологичный способ избавиться от слизней на участке, выманить их. Оставьте кучу старых листьев салата во влажном и тенистом уголке сада, чтобы привлечь вредителей. Как только они соберутся у источника пищи, вы сможете вынести их за границы участка.

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