Слизни не смогут передвигаться: как отвадить вредителя от дачного участка

Справиться с брюхоногим вредителем можно лишь с помощью подручного средства

Один из распространенных вредителей, с которым сталкиваются садоводы и огородники, слизень. Эти брюхоногие уничтожают листья растений и даже некоторые плоды, ставя урожай под угрозу.

Чтобы избавиться от слизней на участке, опытные дачники советуют воспользоваться подручным материалом – скорлупой яиц. Об этом пишет Express.

Так, острая или шероховатая текстура задержит передвижение слизней по вашим "квадратам". Для этого используйте измельченную яичную скорлупу, можно раскладывать материал вокруг оснований растений, создавая такой себе барьер.

Добавим, что нужно брать чистую и сухую яичную скорлупу. Кроме того, не забудьте удалить внутреннюю мембрану, прежде чем разбрасывать продукт на участке.

Чтобы бороться со слизнями в саду или на огороде комплексно, стоит принимать дополнительные меры. К примеру, против этого вредителя отлично работают особые ароматные растения. Среди них лаванда, мята и розмарин, просто высадите их рядом с посевами, чтобы отпугнуть брюхоногих. Ранее "Телеграф" рассказывал, что также слизни ненавидят запах чеснока, из этого овоща можно приготовить мощный репеллент.