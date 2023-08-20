Слизни исчезнут с участка моментально: секрет в необычном самодельном спрее

Чтобы слизни перестали уничтожать ваш урожай, распылите на них самодельный раствор

Дачникам приходится бороться с вредителями всеми способами, включая народные. Часто можно обойтись без пестицидов, если нужно отвадить слизней от сада или огорода.

Чтобы избавиться от слизней на вашем дачном участке, воспользуйтесь самодельным спреем. Средство мгновенно отпугнет брюхоногих, передает Express.

Для борьбы с вредителями опытные дачники советуют использовать чеснок. Оказалось, что благодаря аллицину в составе этот овощ отлично справляется со слизнями на огороде или в саду.

Как приготовить спрей против слизней? В двух литрах воды отварите две головки чеснока до мягкости, разомните тыльной стороной вилки, так вы выпустите как можно больше сока. Процедите кожицу и остатки овоща, чтобы получился мутный жидкий концентрат. После разведите две столовые ложки жидкости с пятью литрами воды, залейте в опрыскиватель или лейку.

Как использовать чесночный раствор для борьбы со слизнями? Распыляйте жидкость или поливайте ею растения один раз в неделю. Средство подойдет для использования в течение всего сезона. Добавим, что в сырую погоду может потребоваться более высокая дозировка и частая обработка растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с другими вредителями на дачном участке. Есть эффективный способ отвадить от ваших "квадратов" нашествия муравьев.