Слизни в саду: какой подручный ингредиент поможет защитить растения от вредителей

Бороться с вредителями нужно начинать уже ранней весной

С наступлением весны у дачников прибавляется работы, ведь нужно подумать о защите растений от вредителей и сезонных насекомых, включая майских жуков. В саду немало проблем вызывают слизни, но и от них легко обезопасить ваши растения.

Ключевой ингредиент, который вам понадобится в борьбе со слизнями на участке, абсолютно натурален. Речь идет о яичной скорлупе, пишет издание Express.

Слизни не только вредители растений, а и добыча для многих садовых животных, включая птиц, лягушек, жаб, ежей. Поэтому можно расставить в саду кормушки для птиц, те будут прилетать и поедать слизней.

Но лучше всего, по словам опытных дачников, создать в саду барьер против моллюсков. Добавление измельченной яичной скорлупы или гравийной смеси вокруг основания ваших растений обеспечит защиту.

Чтобы использовать яичную скорлупу, убедитесь, что она чистая и сухая, не забудьте удалить внутреннюю мембрану, прежде чем разбрасывать ее по земле. Если прогнозируется дождь, яичная скорлупа не лучший сдерживающий фактор, так как она должна оставаться хрустящей, чтобы быть эффективной.

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