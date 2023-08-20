Слимаки зникнуть з ділянки миттєво: секрет у незвичайному саморобному спреї

Щоб слимаки перестали знищувати ваш урожай, розпорошіть на них саморобний розчин

Дачникам доводиться боротися із шкідниками всіма способами, включаючи народні. Часто можна обійтися без пестицидів, якщо потрібно відвадити слимаків від саду чи городу.

Щоб позбутися слимаків на вашій дачній ділянці, скористайтеся саморобним спреєм. Засіб миттєво відлякає черевоногих, передає Express.

Для боротьби зі шкідниками досвідчені дачники рекомендують використовувати часник. Виявилося, що завдяки аліцину у складі цей овоч відмінно справляється зі слимаками на городі або в саду.

Як приготувати спрей проти слимаків? У двох літрах води відваріть дві головки часнику до м’якості, розімніть тильною стороною вилки, так ви випустите якнайбільше соку. Процідіть шкірку та залишки овочів, щоб вийшов каламутний рідкий концентрат. Після цього розведіть дві столові ложки рідини з п’ятьма літрами води, залийте в обприскувач або лійку.

Як використовувати часниковий розчин для боротьби зі слимаками? Розпорошуйте рідину або поливайте нею рослини один раз на тиждень. Засіб підійде для використання протягом усього сезону. Додамо, що в сиру погоду може знадобитися більш високе дозування та часте оброблення рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з іншими шкідниками на дачній ділянці. Є ефективний спосіб відвадити від ваших "квадратів" нашестя мурах.