Слимаки не зможуть пересуватися: як відвадити шкідника від дачної ділянки

Впоратися з черевоногим шкідником можна лише за допомогою підручного засобу

Один із поширених шкідників, з яким стикаються садівники та городники, слимак. Ці черевоногі знищують листя рослин і навіть деякі плоди, ставлячи врожай під загрозу.

Щоб позбутися слимаків на ділянці, досвідчені дачники радять скористатися підручним матеріалом – шкаралупою яєць. Про це пише Express.

Так, гостра або шорстка текстура затримає пересування слимаків по ваших "квадратах". Для цього використовуйте подрібнену яєчну шкаралупу, можна розкладати матеріал навколо основ рослин, створюючи такий собі бар’єр.

Додамо, що потрібно брати чисту та суху яєчну шкаралупу. Крім того, не забудьте видалити внутрішню мембрану перед розкиданням продукту на ділянці.

Щоб боротися зі слимаками в саду або на городі комплексно, варто вживати додаткових заходів. Наприклад, проти цього шкідника добре працюють спеціальні ароматні рослини. Серед них лаванда, м’ята та розмарин, просто висадіть їх поруч із посівами, щоб відлякати черевоногих. Раніше "Телеграф" розповідав, що також слимаки ненавидять запах часнику, з цього овочу можна приготувати потужний репелент.