Слимаки в саду: який підручний інгредієнт допоможе захистити рослини від шкідників

Боротися зі шкідниками потрібно починати вже напровесні

З настанням весни у дачників додається роботи, адже треба подумати про захист рослин від шкідників та сезонних комах, включаючи хрущів. У саду чимало проблем викликають слимаки, але й від них легко убезпечити ваші рослини.

Ключовий інгредієнт, який вам знадобиться у боротьбі зі слимаками на ділянці, абсолютно натуральний. Йдеться про яєчну шкаралупу, пише видання Express.

Слимаки не тільки шкідники рослин, а й здобича для багатьох садових тварин, включаючи птахів, жаб, їжаків. Тому можна розставити в саду годівниці для птахів, які будуть прилітати і поїдати слимаків.

Але найкраще, за словами досвідчених дачників, створити у саду бар’єр проти молюсків. Додавання подрібненої яєчної шкаралупи або гравійної суміші навколо основи рослин забезпечить захист.

Щоб використати яєчну шкаралупу, переконайтеся, що вона чиста та суха, не забудьте видалити внутрішню мембрану, перш ніж розкидати її по землі. Якщо прогнозується дощ, яєчна шкаралупа є не найкращим стримувальним фактором, оскільки вона повинна залишатися хрусткою, щоб бути ефективною.

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