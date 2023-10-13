В популярном киевском парке открыли отель, но не для людей (фото)

Конструкция полностью выполнена из дерева и натуральных элементов

На территории киевского парка Партизанской славы, который относится к природно — заповедному фонду Украины, был открыт отель для насекомых. Данное строение имеет вид многоэтажного дома с отдельными отсеками-"квартирами".

Об этом сообщили на странице КП СЗН Дарницкого района города Киева. Необычный отель выполнен из натурального дерева, а его "номера" оборудованы мхом, соломой, камнями и ветками.

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Сообщается, что отель для насекомых был открыт с научно-просветительской целью. Теперь все гости парка Партизанской славы смогут познакомиться с различными видами насекомых, которые являются важным элементом природной экосистемы.

Интересно, что для каждого обитателя отеля был оборудован специальный отсек с наполнителем, который максимально приближен к его природной среде обитания.

Возле отеля планируют регулярно проводить тематические лекции для детей и молодежи, на которых будут рассказывать о важности сохранения биоразнообразия в пределах больших городов, а также развивать у подрастающего поколения экологическую сознательность.

Ранее "Телеграф" писал о том, что эколог бьет в набат из-за проблемы в столице. Отмечается, что Киев неоднократно входил в рейтинги самых зеленых мегаполисов не только Европы, но и целой планеты. Однако в реальности оказалось, что ситуация с озеленением в украинской столице выглядит весьма удручающе.