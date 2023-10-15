Власти Авдеевки озвучили хорошие новости о боях за город

Россияне ослабляют давление

После существенной эскалации на направлении Авдеевки на этой неделе, ситуация постепенно успокаивается, а российские силы выдыхаются.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, особо активные бои на этом направлении идут уже шесть дней подряд.

По его словам, попытки россиян штурмовать этот населенный пункт продолжаются, однако с субботы, 14 октября, их интенсивность снизилась.

"Ненамного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15% у них меньше штурмовых действий", — сказал он.

Барабаш добавил, что также снизилось количество обстрелов, если несколько дней назад россияне совершали более 30 обстрелов за день, то за прошлые сутки их было лишь 18.

При этом начальник Авдеевской ГВА отмечает, что в ход там идет все, что имеется у россиян — ствольная и реактивная артиллерия, минометы и управляемые авиабомбы. При том на некоторых обломках можно увидеть маркировку августа 2023 года, что говорит о применении боеприпасов, которые только вышли с завода.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, зачем россияне пытаются захватить Авдеевку. На этом направлении враг бросил множество пехоты, а также бронетехники.