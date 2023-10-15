Война — день 599: россияне отбиваются от дронов и наступают на востоке

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается. Оккупанты перешли к наступательным действиям в районе Авдеевки, в то время как ВСУ продолжают оказывать давление возле Бахмута и в Запорожской области. При этом судя по всему россияне получили приказ до 31 декабря захватить всю Донецкую область, поэтому для них оккупация Авдеевки является критически важным. Однако ситуация обострилась и на Купянском направлении, куда россияне стягивают дополнительные силы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Курской области россии днем случился массовый налет дронов. Местные власти говорят, что сбито не менее 12 БПЛА

Информацию за 12 октября смотрите по ссылке: Война — день 596: оккупанты штурмуют Авдеевку, но несут огромные потери

С данными за 13 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 597: ВСУ имеют частичный успех, а в россии новая "бавовна"

О том, что происходило 14 октября, читайте в материале: Война — день 598: россия заявила о своем "контрнаступлении" и не успевает подвозить мешки для тел