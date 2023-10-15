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россия уменьшила артобстрелы на юге Украины: но есть и плохие новости

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
россия уменьшила артобстрелы на юге Украины: но есть и плохие новости Новость обновлена 15 октября 2023, 09:36

В ВСУ работают над противодействием

Российские оккупанты несколько уменьшили артиллерийские обстрелы на юге Украины. В то же время противник переключился на ночные авиаудары, атакуя жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру и сельскохозяйственные предприятия.

Об этом сообщила спикер Южного оперативного командования ВСУ Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. По её словам, причиной этому является снарядный голод. Кроме того, сейчас вокруг реки Днепр идет контрбатарейное противодействие.

"Это означает, что чувствуется у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать — за минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт, командный пункт и пункт управления БПЛА", — говорит Гуменюк.

Теперь враг давит на гражданских ночными авиационными ударами. В частности, добавляет спикер, на юге Украины армия рф активно используют свои БПЛА разведывательного типа и дроны для сброса осколочных боеприпасов.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт рассказал, когда россия возобновит массированные удары по Украине.

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#Украина #Россия #Война #Обстрелы