Под Авдеевкой россияне потеряли кучу техники и солдат: журналисты назвали цифры

Войска рф хотели создать большой котёл

Российская армия при попытке массированного штурма Авдеевки в Донецкой области понесла значительные потери как техники, так и солдат. Противник отправил в атаку колонны из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики.

Но российские оккупанты попали под огонь украинской артиллерии и были отброшены. Такую информацию сообщает BILD.

В издании проинформировали, что россия уже потеряла более 200 солдат и 60 танков и БТР в попытках взять город.

Отмечается, что в армии противника задумали создать большой котёл, обойдя Авдеевку с запада. Для этого войска рф намеревались захватить населенные пункты Северное, Степовое и Бердычи.

В статье говорится, что Авдеевка может "повторить судьбу Бахмута". Аргументировано такое заявление тем, что россияне не намерены отказываться от планов по захвату города, несмотря на свои потери.

Напомним, что за последнюю неделю, когда рф начала наступление на Авдеевском направлении, её войска несут колоссальные потери по данным мониторинговой группы Oryx. Они превосходят украинские в разы. Согласно их информации, с 6 по 14 октября оккупанты потеряли 173 единицы своей техники.

Ранее "Телеграф" сообщил, что оккупированному Донецку грозит вспышка инфекции из-за тел оккупантов на улицах.