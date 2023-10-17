Война — день 601: погода ухудшается, но оккупанты продолжают наступление на Авдеевку

Оперативно о главном за сутки

Бои на фронте не утихают даже несмотря на ухудшение погодных условий, в частности под Авдеевкой россияне попытались провести масштабное наступление, но лишь потеряли огромное количество техники и личного состава. При этом на Западе опасаются, что город может стать вторым Бахмутом, поскольку оккупанты не уменьшают давления на город. Вместе с тем приближение осеннего похолодания, как ожидается, замедлит боевые действия в этом районе, однако на некоторых участках фронта бои могут вспыхнуть с новой силой.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Белгородской области россии сообщили о новом налете беспилотников и работе ПВО

00:00 С территории Крыма запустили новую партию российских ударных беспилотников, согласно прогнозам к южным областям они подлетят ориентировочно в 1:00-1:30.

О том, что происходило 14 октября, читайте в материале: Война — день 598: россия заявила о своем "контрнаступлении" и не успевает подвозить мешки для тел

Информацию за 15 октября смотрите по ссылке: Война — день 599: россияне отбиваются от дронов и наступают на востоке

С данными за 16 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 600: россияне истощились под Авдеевкой и атакуют мирных жителей