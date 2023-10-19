Наши воины - герои: Залужный побывал в Авдеевке и рассказал об обстановке (видео)

Ситуация на Авдеевском и Купянском направлениях тяжелая

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посети Авдеевку, где сейчас враг пытается наступать. Город находится под непрерывным огнем россиян, но ВСУ не сдаются.

Видео встречи с военнослужащими Валерий Залужный опубликовал в своем Telegram-канале. Военные в свою очередь похвастались успешным "приземлением" вражеской авиации.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что на фронте нет обычных участков, есть только те, где в данный момент тяжелее всего. И сейчас такой участок Авдеевка. Россияне не прекращают штурмы в надежде прорвать линию обороны ВСУ и окружить город.

"Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Тем не менее, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", — рассказал Валерий Залужный.

Он пообщался с командующими и командирами бригад, которые выполняют задание на Авдеевском направлении и определил дальнейшие шаги, а также изучил первоочередные потребности подразделений. Военные одного из подразделений показали видео, как сбили вражеский самолет Су-25. Валерий Залужный похвалил защитников за их работу.

Также он посетил Купянское направление, где оккупанты продолжают наступательные действия, но ВСУ держат оборону в сверхсложных условиях.

"Спасибо каждой бригаде, всем защитникам, кто в бою за Украину. Вместе к победе", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Авдеевку посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он сделал неутешительное заявление по ситуации в городе.