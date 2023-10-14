Армия рф пытается окружить важный город на востоке: Сырский сделал неутешительное заявление

Враг сосредоточил серьезные силы на востоке Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском и Лиманском направлениях. По его словам, ситуация на этих участках фронта серьезно обострилась в последние дни.

Как сообщают в Military Media Center, противник два месяца назад получил серьезный отпор на этом участке фронта, но сейчас восстановил свои силы. По словам Александра Сырского, ВСУ сейчас ведут тяжелые бои.

Главная цель россиян — разгромить группировки Сил обороны Украины, окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол. Для этого противник ежедневно совершает десятки атак, бросая в бой штурмовые группы при поддержке бронетехники. Кроме того, позиции украинских воинов находятся под плотным минометном и артиллерийским огнем.

"Наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не добился существенных успехов", — добавил Александр Сырский.

Командующий посетил воинские части, которые ведут обороны в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман". Вместе с командирами принял решения о дальнейших действиях ВСУ и решил ряд проблемных вопросов подразделений. Также Александр Сырский вручил военным награды, ценные подарки и премии за их службу.

"Верю, что с такими героями мы обязательно победим. Враг будет разбит, а Украина полностью освобождена от захватчиков", — подытожил Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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